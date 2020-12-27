Оккупанты обещают открыть в понедельник КПВВ вблизи Донецка

27 декабря, 2020, 12:20

В понедельнику, 28 декабря 2020 года, боевики возобновят работу пункта пропуска "Оленевка" на окраине города Донецк

Об этом сообщает "штаб" ДНР "по предупреждению коронавируса", передает Эспрессо.TV со ссылкой на Новости Донбасса .

Пересечь линию разграничения можно будет в промежутке 8:00 - 15:30 по Киеву (9:00 до 16:30 по установленному российско-террористическими войсками местному времени).

Для выезда из подконтрольной "ДНР" территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украины территории

Как отмечает оккупационная администрация, для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение "межведомственного штаба" ДНР ". При въезде также нужно заполнить бланк-согласие" на напрявлення к стационарного отделения учреждения здравоохранения для проведения обследования ".

Или, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на домашнюю самоизоляцию. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

При этом Дюди, направляемых на подконтрольную Украины территорию, должны иметь мобильное приложение "Действуй дома", чтобы отправиться на двухнедельный самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с отрицательным результатом самоизоляцию можно прекратить.

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