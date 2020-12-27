На закупку вакцины от коронавируса в бюджете заложены 3 млрд грн, - Шмыгаль

27 декабря, 2020, 15:51

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на закупку вакцины от COVID-19 в бюджете на 2021 год заложено почти 3 млрд грн

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19.

"Правительство и Офис президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX. Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложены в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что на этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС.

"Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", - отметил Шмыгаль.

Напомним, 24 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай готов поставлять вакцину от COVID-19 в Украине.

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