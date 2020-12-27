На Софийскую площадь вернули шляпу, снятую с главной елки Киева. ФОТО

27 декабря, 2020, 21:38

Шляпу, которую сняли с главной елки столицы, вернули в праздничный городок на Софийской площади

Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова в facebook.

По ее словам теперь к шляпе, ранее украшавшей елку, выстроилась очередь из желающих сфотографироваться.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны", - написала Попова.

Напомним, организаторы решили снять с главной елки шляпу, которую сначала установили на вершине. Вместо нее дерево украсили рождественской восьмиугольной звездой.

Заменить верхушку на елке организаторы решили после критики в соцсетях и со стороны ПЦУ.

Напомним, 13 декабря с праздничной елки на столичной Софийской площади сняли шляпу.

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