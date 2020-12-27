Ломаченко признали главным неудачником года по версии The Ring

27 декабря, 2020, 19:17

Поражение украинского боксера Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса признали главной сенсацией 2020 года

Об этом сообщает The Ring.

Авторитетное издание назвало результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом "апсетом 2020 года".

"В этом году были качественные апсеты. На ум приходят январское уничтожения Джейсоном Росарио Джулиана Уильямса в унификации в первом среднем весе и остановка Робертом Хелениусом Адама Ковнацки в мартовском элиминаторе WBA. Но эти результаты не впечатлили бокс так, как победа Лопеса над Ломаченко. Ни один результат в 2020 году и близко не подобрался к ценности этого шока", - объяснили свой выбор в The Ring.

Теофимо Лопес, благодаря победе над Василием Ломаченко, получил пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговый" титул WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 21 декабря журнал The Ring признал Теофимо Лопеса вместе с Тайсоном Фьюри лучшими боксерами 2020 года.

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