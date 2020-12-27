Китай отберет у США статус крупнейшей экономики мира на 5 лет быстрее, чем ожидалось, - Bloomberg

27 декабря, 2020, 16:10

Китай может отобрать у США статус крупнейшей экономики мира на пять лет быстрее, чем ожидалось - в 2028 году

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно результатам исследования американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), одной из причин этого является то, что Китай быстро восстановился от последствий пандемии коронавируса.

По оценке аналитиков, к 2028 году Китай станет крупнейшей по объему ВВП страной мира. Год назад CEBR прогнозировал, что Китай опередит США в 2033 году.

По прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик наряду с США и Китаем войдет Индия.

По данным Всемирного банка, в 2019 году ВВП США составил около $21,4 трлн, Китая - около $14,3 трлн, Индия заняла пятое место - $2,8 трлн.

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