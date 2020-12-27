Коронавирус в Украине: за сутки - 6113 заражений. Больше всего в Киеве, Днепре и Одессе

27 декабря, 2020, 09:13

По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря 2020 года, на территории Украины насчитывается 6113 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Об этом со ссылкой на открытые данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

обнаружено - 1025989 (+6 113)

умерло - 17 774 (+72)

выздоровели - 658 538 (+6 621)

Читайте также: Сегодня, 27 декабря, во всех странах ЕС стартует вакцинация от COVID-19

болеет - 349677 (-580)

подозревают - 1123692 (+5 810).

Больше всего новых выявленных случаев фиксируется в Киеве (+718), Днепре и Днепропетровской области (+537), а также в Одессе и Одесской области (+515). В других регионах этот показатель меньше 500.

Напомним, с 8 по 24 января следующего 2021 по всей Украине будет действовать режим строгого карантина.

При этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев ( "Слуга народа") убежден, что в стране необходимо ввести полный локдаун - "с остановкой транспорта".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb