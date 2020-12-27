Гражданин Украины вез с РФ оружие от ФСБ

27 декабря, 2020, 11:32

Две попытки перемещения запрещенных предметов через российско-украинскую границу в пункте пропуска "Сеньковка" предотвратили за прошедшие сутки пограничники Черниговского отряда Государственной пограничной службы

Об этом 27 декабря 2020 рассказывает ГПСС , передает Еспресо.TV .

При осмотре автомобиля SsangYong российской регистрации, которым из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками в багажном отделении среди вещей иностранца обнаружили две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения.

А 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" российской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см. На одном из них было гравировка с изображением символики ФСБ РФ.

В Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Выявленные ножи, кинжал и сабли передано сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы, которая и определит относятся они к холодному оружию.

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