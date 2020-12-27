ФОП и наемным работникам уже выплатили 2,8 млрд грн, - Шмыгаль

27 декабря, 2020, 16:55

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на помощь ФОП и наемным работникам было направлено 2,8 млрд грн

Об этом Шмыгаль написал в facebook.

По его словам, Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8 тыс. грн материальной помощи от государства для ФОП и наемных работников.

"По состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 млрд грн для более 354 тыс. получателей. Регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена вследствие усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря", - написал Шмыгаль .

Напомним, 22 декабря Пенсионный фонд начал выплаты физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам единовременного пособия в размере 8 тыс. грн.

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