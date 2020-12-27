Этот день в истории: Белгород как столица УССР, сталинская коллективизация и советское вторжение в Афганистан

27 декабря, 2020, 12:02

27 декабря 1918 года подконтрольное российским большевикам, марионеточное "Временное рабоче-крестьянское правительство Украины" приняло решение о своем переезде из Суджи в Белгород. Вскоре он перебазировался в Харьков, однако Белгород определенное время оставался для коммунистов де-юре украинским и только строгая директива из Кремля заставила руководителей УССР отказаться от него

Об этом со ссылкой на образовательный проект JNSM рассказывает Еспресо.TV .

Безусловно украинским Белгород был и для УНР, и для Гетманщины Павла Скоропадского.

Эффективная Армия УНР с боями освободила его 11 апреля 1918 года .

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Что же касается украинских коммунистов, то они после неудачи 1918 года снова поднимали вопрос возвращения города в состав Советской Украины в 1920, 1924, 1928 и 1929 годах.

Последний раз вопрос о границах прозвучало в феврале в 1929 году на встрече украинских писателей-коллаборационистов с генеральным секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным, на что был получен ответ:

"Мы в ЦК дважды изучали вопрос и оставили без последствий. Мы должны быть особенно осторожны, потому что такие изменения провоцируют огромное сопротивление со стороны некоторых россиян".

Другие важные события этого дня:

27 декабря 1831 года - из английского порта Дэвенпорт в экспедицию в южных островов в Атлантическом и Тихом океанах отток корабль "Бигль", на борту которого находился 22-летний Чарльз Дарвин. Заа пять лет кругосветного путешествия он собрал огромный материал из флоры, фауны и геологии различных экзотических территорий, который лег в основу его фундаментальной научной книги "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь".

27 декабря 1929 года - на последнем пленарном заседании Всесоюзной конференции аграрников-марксистов, проходила в Москве, Сталин выступил с докладом "К вопросам аграрной политики в СССР". В ней он доказывал необходимость коллективизации и перехода к "ликвидации кулачества как класса", что означало свертывание НЭПа и переход ко второму в истории коммунистического порабощения.

27 декабря 1979 года - за два дня по завершении передислокации в Афганистан пятидесятитысячному "ограниченного контингента войск" группы советского спецназа штурмом взяли президентский дворец в Кабуле и убили главу афганского коммунистического режима Амин. Ему на смену пришел более удобный для СССР Бабрак Кармаль.

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