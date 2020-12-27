Директор Одесского зоопарка поздравил украинский с Новым годом в костюме быка

27 декабря, 2020, 10:36

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял традиционный новогодний клип

В нем он одел на себя и сражался за молодую корову, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

На видео белый бык борется с красным быком за молодую корову. В конце видео символ 2021-таки берет верх и отвоевывает корову.

Как отмечается, на съемки клипа автор потратил полдня.

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Уже седьмой год подряд Беляков создает авторские видеопоздравления, для которых сам пишет тексты и музыку.

Первое вышло в 2014 году и было посвящено Году Козы.

А смешное видео с петухом в 2017 году практически стало вирусным.

В 2019 Беляков появился в костюме крысы.

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