Додон после сложения полномочий президента Молдовы помчался в Москву

27 декабря, 2020, 15:30

Игорь Додон сразу после сложения полномочий президента Молдовы уехал в Россию

Додон выложил фото с семьей на Красной площади в Москве в facebook.

Экс-президент Молдовы также дал интервью российскому пропагандистском канала Россия 24.

Он поставил себе в заслугу, что в Молдову снова зашли российские СМИ, русскому языку вернули статус языка межнационального общения, а инструкции к лекарствам стали сопровождаться переводом на русский.

Комментируя свое поражение на выборах Майи Санду, Игорь Додон заявил, что вскоре в Молдове "будет отрезвление очень большого количества людей, которые поймут, что они ошиблись".

Напомним, 18 декабря еще действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал ряд противоречивых законов, в частности, о возвращении статуса русскому языку и снятии запрета на ретрансляцию российских новостей и о лишении главы государства контроля над спецслужбами.

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