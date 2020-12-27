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Espreso.tvОперація об'єднаних сил27 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины и корректировали огонь с беспилотников

27 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины и корректировали огонь с беспилотников


фото: Укрінформ
27 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил беспилотники. Оперативные действия наших средств радиоэлектронной борьбы остановили дальнейшее использование дронов после пересечения линии разграничения.

На обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

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