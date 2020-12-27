26 декабря на фронте: с российской стороны - неприцельный обстрел, с украинской - без ответа

27 декабря, 2020, 07:22

За прошедшие сутки, 26 декабря 2020 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

Об этом со ссылкой на страницу пресс-службы ООС передает Еспресо.TV .



В частности, недалеко от населенного пункта Березово вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - отмечается в сообщении.

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