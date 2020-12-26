Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

26 декабря, 2020, 12:12

Израиль нанес авиационный удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинского движения "Хамас"

Об этом сообщает Times of Israel.

Две ракеты были запущены палестинцами из сектора Газа в сторону Израиля поздно вечером в пятницу, 25 декабря.

Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ночь на субботу ЦАХАЛ в ответ ударил по трем объектам в Газе: целями стали военный пост, завод по производству ракет и подземная инфраструктура "Хамас".

Сообщений о жертвах или пострадавших ни от одной из сторон не поступало.

Напомним, 22 ноября в ответ на ракету, которая была выпущена по территории Израиля из сектора Газа, израильские ВВС поразили военные объекты "Хамас".

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