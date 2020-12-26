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Espreso.tvЭкономикаЮрий Витренко: У Фирташа все сейчас очень хорошо

Юрий Витренко: У Фирташа все сейчас очень хорошо

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко считает внедрение новых "правил игры" на розничном газовом рынке крайне выгодным для олигархического бизнеса

"У Дмитрия Фирташа все сейчас очень хорошо", - сказал он в эфире "Радио НВ"   24 декабря.

"Когда отменили возложение специальных обязанностей (ПСО), облгазсбыты Фирташа, то есть компании, которые поставляют газ населению - их прибыль уже не ограничивается. И они сейчас в состоянии поставлять газ населению с маржой, которая иногда доходит до 50%. Если раньше маржа была максимум 5% ", - пояснил свою мысль Юрий Витренко.

По мнению чиновника, у газового бизнеса Фирташа сейчас сверхприбыли.

"Это не нормально, когда олигарх, который фактически занимает доминирующее положение, имеет такую маржу. А "Нафтогаз", который якобы борется за судьбу рынка, увеличивает ее с 2% -3% до 5% - это несерьезная доля рынка. Это означает, что на 95% рынка зарабатывает Фирташ огромные деньги ", - отметил Витренко.

Очевидно, Юрий Витренко таким образом выразил свое отношение к введению рынка газа для бытовых потребителей. С 1 августа 2020 года "правила игры" на газовом рынке изменились. Возложение специальных обязанностей (ПСО) для поставки газа населению отменили, введя рыночные механизмы формирования цены.

В частности, постановлением Кабинета Министров от 21 октября 2020 № 1088 были внесены изменения в "Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

Ими отменяется регулирование государством торговой надбавки (наценки) поставщика газа для населения.

Положением возлагались особые обязанности на поставщиков природного газа бытовым потребителям. К 1 августа 2020 розничная цена на природный газ, по которой он продавался населению, регулировалась государством.

Например, в отопительном сезоне 2019-2020 компании, которые поставляли газ населению, не могли закладывать в тариф наценку превышающую 2,5% от цены, по которой закупается газ в НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом государство ограничивало рост тарифов на газ для населения. С августа 2020 поставщиков газа для населения могут устанавливать любые тарифы по своему усмотрению. При этом люди получили право менять поставщиков ресурса и переходить к тем, у которых тарифы меньше.

Чиновники обещали, что в перспективе конкуренция большого количества компаний на рынке приведет к уменьшению тарифов на газ. Однако, поскольку рынок поставки газа пока контролирует несколько монополистов, то на практике это привело к значительному росту тарифов на газ для населения.

Специальные цены для коммунальных предприятий, которые обеспечивают теплом и горячей водой, сохранили до конца нынешнего отопительного сезона.

В декабря 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" "поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 6103,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). В ноябре оптовая цена на природный газ за ПСО для производителей тепловой энергии составила 5375,37 грн за 1 тыс. кубометров.

В начале декабря 2020 фирма с признаками фиктивности получила бесплатно от НАК "Нафтогаз Украины" 305 000 000 кубометров газа стоимостью почти 2 миллиарда гривен и даже успела продать его. Передачу газа частной фирме оформили меньше месяца назад путем заключения "мирового соглашения" между дочерней компанией "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя толк - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ".

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи газа ".

 

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