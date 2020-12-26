Юрий Витренко: У Фирташа все сейчас очень хорошо

26 декабря, 2020, 17:43

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко считает внедрение новых "правил игры" на розничном газовом рынке крайне выгодным для олигархического бизнеса

"У Дмитрия Фирташа все сейчас очень хорошо", - сказал он в эфире "Радио НВ" 24 декабря.

"Когда отменили возложение специальных обязанностей (ПСО), облгазсбыты Фирташа, то есть компании, которые поставляют газ населению - их прибыль уже не ограничивается. И они сейчас в состоянии поставлять газ населению с маржой, которая иногда доходит до 50%. Если раньше маржа была максимум 5% ", - пояснил свою мысль Юрий Витренко.

По мнению чиновника, у газового бизнеса Фирташа сейчас сверхприбыли.

"Это не нормально, когда олигарх, который фактически занимает доминирующее положение, имеет такую маржу. А "Нафтогаз", который якобы борется за судьбу рынка, увеличивает ее с 2% -3% до 5% - это несерьезная доля рынка. Это означает, что на 95% рынка зарабатывает Фирташ огромные деньги ", - отметил Витренко.

Очевидно, Юрий Витренко таким образом выразил свое отношение к введению рынка газа для бытовых потребителей. С 1 августа 2020 года "правила игры" на газовом рынке изменились. Возложение специальных обязанностей (ПСО) для поставки газа населению отменили, введя рыночные механизмы формирования цены.

В частности, постановлением Кабинета Министров от 21 октября 2020 № 1088 были внесены изменения в "Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

Ими отменяется регулирование государством торговой надбавки (наценки) поставщика газа для населения.

Положением возлагались особые обязанности на поставщиков природного газа бытовым потребителям. К 1 августа 2020 розничная цена на природный газ, по которой он продавался населению, регулировалась государством.

Например, в отопительном сезоне 2019-2020 компании, которые поставляли газ населению, не могли закладывать в тариф наценку превышающую 2,5% от цены, по которой закупается газ в НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом государство ограничивало рост тарифов на газ для населения. С августа 2020 поставщиков газа для населения могут устанавливать любые тарифы по своему усмотрению. При этом люди получили право менять поставщиков ресурса и переходить к тем, у которых тарифы меньше.

Чиновники обещали, что в перспективе конкуренция большого количества компаний на рынке приведет к уменьшению тарифов на газ. Однако, поскольку рынок поставки газа пока контролирует несколько монополистов, то на практике это привело к значительному росту тарифов на газ для населения.

Специальные цены для коммунальных предприятий, которые обеспечивают теплом и горячей водой, сохранили до конца нынешнего отопительного сезона.

В декабря 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" "поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 6103,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). В ноябре оптовая цена на природный газ за ПСО для производителей тепловой энергии составила 5375,37 грн за 1 тыс. кубометров.

В начале декабря 2020 фирма с признаками фиктивности получила бесплатно от НАК "Нафтогаз Украины" 305 000 000 кубометров газа стоимостью почти 2 миллиарда гривен и даже успела продать его. Передачу газа частной фирме оформили меньше месяца назад путем заключения "мирового соглашения" между дочерней компанией "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя толк - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ".

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи газа ".