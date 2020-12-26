Япония из-за нового штамма COVID-19 закрыла границы для иностранцев

26 декабря, 2020, 15:55

Япония из-за распространения нового штамма коронавируса запретила до конца января 2021 года въезд иностранцам на территорию страны

Об этом сообщает Reuters .

Правительство Японии приняло решение временно закрыть границы на въезд в страну для иностранных граждан. Запрет на въезд в страну вводится в отношении граждан всех стран и регионов мира. Такая мера будет действовать с 28 декабря 2020 до конца января 2021-го.

Накануне в Японии обнаружили новый штамм коронавируса. Министр здравоохранения страны Норихиса Тамура заявил, что заражение было подтверждено у пяти граждан Японии, которые вернулись из Великобритании.

Напомним, 25 ноября в Японии обнаружили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.

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