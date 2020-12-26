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Espreso.tvМирВенгрия первой из стран ЕС начала вакцинацию от коронавируса

Венгрия первой из стран ЕС начала вакцинацию от коронавируса


фото: Reuters
В субботу, 26 декабря, Венгрия первой из стран Евросоюза начала вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщает Reuters .

В Будапеште начали прививать медиков, работающих с больными COVID-19. Первой, кому сделали укол, была Адриенн Кертес, врач центральной больницы дель-Пешта.

Первой партией вакцины Pfizer в Венгрии сделают прививки 4875 лицам.

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