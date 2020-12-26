В Житомирской области полицейские устроили погоню за микроавтобусом с 700 кг янтаря

26 декабря, 2020, 14:08

25 декабря в Новоград-Волынском, Житомирской области, патрульные полицейские остановили микроавтобус с 700 кг янтаря

Об этом сообщает Национальная полиция.

Патрульные догнали и остановили микроавтобус Nissan, водитель которого отказался останавливаться по требованию полиции в Ривненской области. При осмотре выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец.

Водитель предложил патрульным взятку - 1000 евро за то, чтобы его отпустили.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали уголовные правонарушения. Обнаруженное камни были изъяты и переданы на ответственное хранение в ГУНП в Житомирской области, назначено экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. В то же время полицейские задокументировали обстоятельства предложения неправомерной выгоды патрульным. По данному факту начато уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит не только административная ответственность (за нарушение правил дорожного движения), но и уголовная.

Напомним, 28 сентября сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный канал контрабанды обработанного янтаря из северных районов Ривненской области в одну из азиатских стран.

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