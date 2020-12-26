В ВМС Украины заявили о восстановлении боеспособности поврежденного россиянами буксира "Яны Капу". ФОТО

26 декабря, 2020, 16:56

На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился ремонт рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу", который россияне повредили в 2018 году в Керченском проливе

Об этом сообщает Армия Inform .

Во время докового ремонта на "Яны Капу" было проведено очистки, дефектирование и замена поврежденных участков корпуса и палубы. Восстановлены системы главного двигателя, в частности осуществлен ремонт газохода, топливных насосов, клапанов пожарной системы и компрессоров.

На буксире провели ремонт донно заборной аппаратуры, рулевого и якорного устройств, электрооборудования, внутренних помещений и другие работы.

Напомним, в апреле 2020 года в акватории Николаевского судостроительного завода спустили на воду отремонтированный малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", который вернули из плена России.

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