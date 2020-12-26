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В Украину не пустили российскую блогершу

В Борисполе пограничники не пустили в Украину российскую блогершу Оксану Качеву, которая посещала оккупированный Крым

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Во время оформления пассажиров авиарейса, что сегодня ночью прибыл из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - заявили в ГНСУ.

Нарушителем оказалась российская блогерша Оксана Качева, которой пограничники на три года запретили въезд в страну. Сейчас россиянка ждет обратного рейса.

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