В России военнослужащий случайно выстрелил из пушки по ТРЦ

26 декабря, 2020, 07:33

В российском Пскове военный случайного попал из пушки по ТРЦ

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что было совершено два выстрела из БДМ-4. Один из снарядов попал в крышу ТРЦ Fjord Plaza, пробил его и приземлился в магазине "Детский мир". Из ТРЦ эвакуировали 300 человек.

Командование Псковского гарнизона подтвердило, что в одной из воинских частей, дислоцированных в Пскове, военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Утверждается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Выстрел произошел при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин 24 декабря.

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