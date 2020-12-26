В России в 99 лет умер шпион, который бежал в СССР из Британии

26 декабря, 2020, 12:30

В России на 99-м году умер советский шпион Джордж Блейк, которого в Великобритании осудили на 42 года

Об этом сообщают российские СМИ.

Бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк умер на 99-м году жизни.

Джордж Блейк родился в Роттердаме. Офицер MI6 начал сотрудничать с советской разведкой в 1951 году. В 1961 году он был разоблачен и приговорен к 42 годам тюрьмы.

В тюрьме он пробыл пять лет, после чего сумел бежать. Через Берлин он добрался до Москвы, где жил и преподавал в Академии Службы внешней разведки. Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки.

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