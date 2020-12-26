В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль

26 декабря, 2020, 07:11

В столице на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожко произошло ДТП с участием экипажа полиции

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как удалось узнать Вартовим Еспресо, в сторону Теремков по Брожко на вызов ехали 3 экипажа полиции с включенными проблесковыми маячкамм и звуковой сиреной. Когда они проезжали перекресток, в один из патрулей врезался Volkswagen Transporter, который, по словам свидетелей, двигался на красный запрещающий сигнал светофора с выключенными фарами ближнего света в сторону Севастопольской площади.

От удара последнего выбросило на обочину. От водителя Volkswagen несло алкоголем, поэтому ему предложили пройти тест на драгер, который впоследствии показал 1,5 промилле. К счастью, кроме автомобилей, никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа.

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