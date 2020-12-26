В Германии первую прививку от COVID-19 сделали 101-летней женщине

26 декабря, 2020, 18:54

Первой в Германии от коронавируса вакцинировали 101-летнюю бабушку из дома престарелых

Об этом сообщает DW .

Первая в ФРГ прививка от коронавируса была сделана в городе Хальберштадт. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла.

Массовая кампания по прививкам в Германии стартует 27 декабря.

26 декабря стало известно, что вакцину от коронавируса получили все страны Евросоюза, 27 декабря начинаются массовые прививки во всех странах ЕС .

В субботу, 26 декабря, Венгрия первой из стран Евросоюза начала вакцинацию от COVID-19 .

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