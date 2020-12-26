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Espreso.tvМирВ Германии первую прививку от COVID-19 сделали 101-летней женщине

В Германии первую прививку от COVID-19 сделали 101-летней женщине


фото: DW
Первой в Германии от коронавируса вакцинировали 101-летнюю бабушку из дома престарелых

Об этом сообщает DW .

Первая в ФРГ прививка от коронавируса была сделана в городе Хальберштадт. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла.

Массовая кампания по прививкам в Германии стартует 27 декабря.

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