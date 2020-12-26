В Берлине утром произошла перестрелка, есть раненые
26 декабря, 2020, 10:09
В Берлине 26 декабря утром произошла стрельба, в результате которой были ранены четыре человека
Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел рано утром в субботу в районе Кройцберг. Причины стрельбы пока не сообщаются.
В полиции заявили, что четырех пострадавших госпитализировали.
Пока никаких признаков теракта или политических мотивов инцидента не обнаружено.
- Напомним, 20 февраля 2020 года 11 человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен.
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