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Espreso.tvЭкономикаВ 2021-й год заходим с прогнозами о росте экономики в 5% - Шмыгаль

В 2021-й год заходим с прогнозами о росте экономики в 5% - Шмыгаль


фото: Укрінформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прогнозируемый рост украинской экономики в 2021 году должен составить 5%

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

"В 2021 мы заходим с прогнозами о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что по состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета был выполнен на 100%.

"До конца года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн ", - подчеркнул Шмыгаль.

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