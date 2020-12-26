В 2021-й год заходим с прогнозами о росте экономики в 5% - Шмыгаль

26 декабря, 2020, 19:27

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прогнозируемый рост украинской экономики в 2021 году должен составить 5%

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

"В 2021 мы заходим с прогнозами о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что по состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета был выполнен на 100%.

"До конца года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн ", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 17 декабря Денис Шмыгаль заявил, что очередной транш от Международного валютного фонда Украина получит в конце зимы - начале весны следующего года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb