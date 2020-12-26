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Espreso.tvСпортУмер легендарный украинский борец Иван Богдан

Умер легендарный украинский борец Иван Богдан


фото: noc-ukr.org
На 93-м году жизни скончался олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Иван Богдан был победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе. Он также выиграл золото чемпионата мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.

После завершения карьеры Иван Богдан работал тренером. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.

Богдан был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны.

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