Умер легендарный украинский борец Иван Богдан

26 декабря, 2020, 08:08

На 93-м году жизни скончался олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Иван Богдан был победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе. Он также выиграл золото чемпионата мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.

После завершения карьеры Иван Богдан работал тренером. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.

Богдан был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны.

Напомним, 24 декабря на 60-м году жизни умер бывший чемпион мира американец Фрэнки Рэндалл, который в 1994 году сенсационного победил одного из лучших боксеров в истории - мексиканца Хулио Сезара Чавеса.

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