Украинский форвард Яремчук заработал удаление в чемпионате Бельгии
26 декабря, 2020, 22:12
После удаления украинского футболиста Романа Яремчука "Гент" в меньшинстве проиграл "Кортрейку" в чемпионате Бельгии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче 19-го тура чемпионата Бельгии Яремчук заработал удаление уже на 22-й минуте при счете 0: 0. Украинец руками толкнул соперника, который находился без мяча.
"Кортрейк" в итоге воспользовался численным преимуществом и победил 1: 0.
"Гент" имеет 25 очков и занимает девятое место. "Кортрейк" с 26 пунктами - восьмой.
Чемпионат Бельгии
19-й тур
26 декабря
"Кортрейк" - "Гент" 1: 0
Гол: Селемани, 49
Удаление: Яремчук, 22 ( "Гент")
- 18 декабря сообщалось, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере Романа Яремчука .
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