Украинский форвард Яремчук заработал удаление в чемпионате Бельгии

26 декабря, 2020, 22:12

После удаления украинского футболиста Романа Яремчука "Гент" в меньшинстве проиграл "Кортрейку" в чемпионате Бельгии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 19-го тура чемпионата Бельгии Яремчук заработал удаление уже на 22-й минуте при счете 0: 0. Украинец руками толкнул соперника, который находился без мяча.

"Кортрейк" в итоге воспользовался численным преимуществом и победил 1: 0.

"Гент" имеет 25 очков и занимает девятое место. "Кортрейк" с 26 пунктами - восьмой.

Чемпионат Бельгии

19-й тур

26 декабря

"Кортрейк" - "Гент" 1: 0

Гол: Селемани, 49

Удаление: Яремчук, 22 ( "Гент")

18 декабря сообщалось, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере Романа Яремчука .

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