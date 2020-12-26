У экс-агента ЦРУ Сноудена в России родился первенец

26 декабря, 2020, 15:19

У бывшего агента Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, который бежал в Россию, родился сын

Об этом Сноуден сообщил в twitter.

Он опубликовал фото с новорожденным сыном и женой.

Ранее Сноуден заявил, что в связи ожидаемым рождением сына, он планирует получить гражданство России. Он объяснил это тем, что не желает расставаться с сыном из-за того, что у них будет разное гражданство.

При этом он заверил, что вместе с женой Линдси будет воспитывать ребенка "со всеми ценностями Америки, которую мы любим".

В июне 2013 года Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабном слежении, которым занимается Агентство национальной безопасности США. Через некоторое время он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву. Позже Россия предоставила ему временное убежище. В США ему грозит до 30 лет заключения.

В 2014 году Сноуден получил в России вид на жительство сроком на три года, которую впоследствии продлили до 2020 года.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG - Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020

Напомним, 2 декабря Сноуден заявил, что вместе со своей женой Линдси собирается получить российское гражданство .

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