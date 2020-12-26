Парламент Грузии проголосовал за интеграцию в ЕС и НАТО

26 декабря, 2020, 10:49

Грузинский парламент принял резолюцию, которой провозгласил намерение страны вступить в Евросоюз и НАТО

Об этом сообщает DW.

Парламент страны принял постановление "О внешней политике Грузии", в котором одним из ключевых направлений названо стремление вступить в Евросоюз и в Североатлантический альянс.

"Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор - исторический выбор, закрепленный в Конституции Грузии", - приводятся слова председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе.

Парламентарии надеются, что резолюция окажет содействие в осуществлении предвыборного обещания партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" о том, что до 2024 года Грузия будет готова к подаче документов на вступление в ЕС.

Напомним, 2 ноября в Грузии оппозиционные партии, которые проходят в новый парламент, отказались от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb