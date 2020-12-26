Не отдам и раунда: "новый Мейвезер" пообещал уничтожить Ломаченко

26 декабря, 2020, 19:55

Американский боксер Шакур Стивенсон пообещал разобраться с украинцем Василием Ломаченко

Об этом он заявил в интервью Morning Kombat в YouTube.

По словам Шакура Ситвенсона, если бы он встретился с Василием Ломаченко, то разобрался бы с ним увереннее, чем это сделал другой американец - Теофимо Лопес, победивший украинца по очкам в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) .

"Я чувствую, что если бы дрался с Ломаченко, победил бы его увереннее, чем Теофимо. Ничего не хочу сказать против Лопеса, он доминировал в ринге. Я просто чувствую, что взял бы каждый раунд. Ломаченко было бы сложно выиграть хотя бы раунд. Победа Лопеса сделала меня более мотивированным. Я готов вступить в большой бой и показать миру, что могу сделать то же, что сделал ", - сказал Стивенсон, который является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг) .

22-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 15 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В США Стивенсона называют "новым Флойдом Мейвезером".

Напомним, 23 декабря Шакур Стивенсон заявил о желании провести бой против Василия Ломаченко.

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