На руинах Помпеи нашли палатку с остатками пищи и выяснили, чем питались древние римляне
Об этом сообщает Reuters .
По словам главы археологического парка "Помпеи" Массимо Оссана, находка стала уникальной, поскольку эксперты нашли на прилавках остатки пищи.
"Раньше у нас были только представление о пищевых вкусах древних римлян. Но теперь нам удалось понять, что помпейские повара предлагали невероятные смеси рыбы и дичи. Например, в рыбные блюда добавляли мясо разных животных, часто смешивали различные типы мяса. При этом такие заведения посещали в основном простые люди, а не знать, которой к столу подавались сложные блюда", - рассказал Оссана.
Археологи с находкой смогли идентифицировать тушки уток, кости свиней, овец и коз, а также птиц и улиток.
- Напомним, в октябре на юге Турции в регионе Анталия на раскопках Патары - города, был столицей Ликийских союза, археологи нашли предметы быта , которые помогут составить представление, как жили древние ликийцы, потомки хеттов.
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