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Espreso.tvМирКремль создает в Беларуси партию, которая будет выступать против режима Лукашенко, - The Insider

Кремль создает в Беларуси партию, которая будет выступать против режима Лукашенко, - The Insider


фото: theins.ru
Кремль намерен создать в Беларуси партию, которая будет выступать против режима Александра Лукашенко, однако за интеграцию с Россией

Об этом сообщает The Insider.

Соответствующая работа ведется в управлении российского президента по связям с иностранными государствами, которое возглавляет генерал Службы внешней разведки Владимир Чернов.

Расследователи утверждают, что он имеет отношение к вмешательству Кремля в дела Армении, Грузии, Молдовы и других стран бывшего СССР.

Рабочее название партии "Право народа". Организация, по замыслу Кремля, сосредоточится на конституционных реформах. В документах, оказавшихся в распоряжении издания, речь идет о том, что партия будет продвигать идею приватизации госсектора. Программа также предусматривает демонтаж цензуры и уважение к свободе и достоинству личности.

Также обнародован список из семи человек, которых администрация президента России якобы хочет задействовать для создания партии. Все они - белорусские граждане, но участвовали в политическом клубе партии "Единая Россия".

Предполагается, что они должны войти в максимальное число оппозиционных структур, подготовить кандидатов для парламентских выборов и создать сеть местных лидеров общественного мнения.

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