Кремль создает в Беларуси партию, которая будет выступать против режима Лукашенко, - The Insider

26 декабря, 2020, 12:55

Кремль намерен создать в Беларуси партию, которая будет выступать против режима Александра Лукашенко, однако за интеграцию с Россией

Об этом сообщает The Insider.

Соответствующая работа ведется в управлении российского президента по связям с иностранными государствами, которое возглавляет генерал Службы внешней разведки Владимир Чернов.

Расследователи утверждают, что он имеет отношение к вмешательству Кремля в дела Армении, Грузии, Молдовы и других стран бывшего СССР.

Рабочее название партии "Право народа". Организация, по замыслу Кремля, сосредоточится на конституционных реформах. В документах, оказавшихся в распоряжении издания, речь идет о том, что партия будет продвигать идею приватизации госсектора. Программа также предусматривает демонтаж цензуры и уважение к свободе и достоинству личности.

Также обнародован список из семи человек, которых администрация президента России якобы хочет задействовать для создания партии. Все они - белорусские граждане, но участвовали в политическом клубе партии "Единая Россия".

Предполагается, что они должны войти в максимальное число оппозиционных структур, подготовить кандидатов для парламентских выборов и создать сеть местных лидеров общественного мнения.

Напомним, 21 декабря правительство РФ одобрило выделение $1 млрд кредита для Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb