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Espreso.tvОбществоБили электротоком: бывший пленник Кремля Шумков рассказал о пытках в тюрьме

Били электротоком: бывший пленник Кремля Шумков рассказал о пытках в тюрьме


фото: bbc.com
Бывший политзаключенный Александр Шумков заявил, что его пытали в российской тюрьме

Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, в колонии города Торжка, Тверской области, администрация применяла против заключенных пытки электротоком.

"Когда пришел в сознание на территории РФ, в ФСБ прошел через разное - били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок в "централах" по 205-й или 208-й статьях, проходили через эту процедуру", - рассказал Шумков.

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