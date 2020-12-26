26 декабря на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных в Донецкой области

26 декабря, 2020, 18:19

26 декабря на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

К вечеру, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Березово, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

В штабе ООС заверили, что выстрелы оккупантов были неприцельны и не несли угрозы жизни наших военнослужащих, так огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

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