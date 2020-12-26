25 декабря на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, применили минометы и гранатометы

26 декабря, 2020, 07:55

25 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Нарушения были неподалеку от Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор Водяного из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. Никто не пострадал.

На обстрелы украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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