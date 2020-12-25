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Зеленский назвал самый сложный вызов для Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцинацию самым сложным вызовом для министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом Зеленский сказал в интервью изданию Фокус .

"Вакцинация. Считаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается - министр или не министр ... Это и есть проверка", - сказал Зеленский .

На вопрос, удается ли Степанову справиться с этим вызовом, Зеленский ответил, что результат будет виден в феврале и марте.

"Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года. Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - подчеркнул президент.

Так, по словам Зеленского, он хочет, чтобы в январе Украина получила 100-200 тыс. доз.

Отвечая на вопрос о результатах работы Степанова, Зеленский отметил, что "очень сложно оценивать".

По его словам, Степанов - "самый прочный из всех, кто был". Однако, по мнению Зеленского, министр здравоохранения и премьер-министр должны плотнее работать вместе как полноценная команда.

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