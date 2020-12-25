Из-за непогоды в Украине более 200 населенных пунктов остались без света

25 декабря, 2020, 09:59

Более 200 населенных пунктов в шести областях Украины остались без света из-за снега и порывов ветра

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

"По состоянию на 7 ч. 25 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 214 населенных пунктов в 6 областях", - говорится в сообщении.

Больше всего населенных пунктов осталось без электричества в Полтавской области - 76, а также в Черниговской - 73, Сумской - 25, Киевской - 16, Кировоградской - 16 и Житомирской - 8.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.