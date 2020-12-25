Верховный Суд отказал в обжаловании решения о передаче дела Татарова в СБУ

25 декабря, 2020, 21:23

Верховный Суд пришел к выводу, что постановление следственного судьи об обязательствах изменить подследственность в уголовном производстве в отношении заместителя председателя ОПУ Олега Татарова не подлежит обжалованию

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Отмечается, что действующее законодательство не предусматривает возможности обжаловать решение следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательстве совершить определенные действия.

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Как известно, 23 декабря 2020 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства по делу по кассационным жалобам защитника одного из подозреваемых и Генерального прокурора на судебные решения апелляционного суда об оставлении в силе решения Печерского районного суда. Киева от 14 декабря 2020 года, которой Генерального прокурора обязано решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования.

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В ВС отметили, что это решение Печерского районного суда обжаловали в апелляционном суде как сторона защиты, так и генеральный прокурор.

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"Постановлениями Киевского апелляционного суда от 18 декабря 2020 обоим жалобщикам отказано в открытии производства по их апелляционными жалобами в связи с тем, что эти жалобы были поданы на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке", - сообщили в суде.

Постановление следственного судьи об обязательствах изменить подследственность в уголовном производстве не подлежит обжалованию - ВС 23 ... Опубликовано Верховный Суд Пятница, 25 декабря 2020 г.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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