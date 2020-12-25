В Киеве за сутки на коронавирус заболели 1364 человека
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
По словам Кличко, за минувшие сутки умерли 30 человек, выздоровели - 512.
Мэр отметил, что всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве 75 376. Умерло 1369 киевлян. Преодолели коронавирус всего 24275 жителей Киева.
Среди заболевших, в частности. 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, а также 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков в возрасте до 1 месяца до 17 лет.
Кроме того, заболели 40 медиков.
В больницы были госпитализированы 76 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
По информации Кличко, больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 354, в Подольском - 146 и в Дарницком районе - 142 случая.
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