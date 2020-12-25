В Киеве за сутки на коронавирус заболели 1364 человека

25 декабря, 2020, 11:30

В столице 25 декабря лабораторно подтверждено 1364 случаев COVID-19

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По словам Кличко, за минувшие сутки умерли 30 человек, выздоровели - 512.

Мэр отметил, что всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве 75 376. Умерло 1369 киевлян. Преодолели коронавирус всего 24275 жителей Киева.

Среди заболевших, в частности. 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, а также 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков в возрасте до 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, заболели 40 медиков.

В больницы были госпитализированы 76 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

По информации Кличко, больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 354, в Подольском - 146 и в Дарницком районе - 142 случая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb