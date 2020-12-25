СБУ предупредила сбыт фальшивых денег на 20 млн грн

25 декабря, 2020, 13:36

Служба безопасности Украины предупредила сбыт фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на почти 20 млн грн в гривневом эквиваленте

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории столичного региона. Незаконная деятельность фигурантов могла нанести государству ущерб почти 20 млн в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, в преступную группу входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Клиентов они подыскивали через личные связи.

По предварительным выводам специалистов Национального банка Украины, реализованные "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства группировки изъято купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тыс. в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотические средства. Также были обнаружены удостоверения сотрудников органов власти и правоохранительных структур.