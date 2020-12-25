Порывистый ветер и солнце: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных

25 декабря, 2020, 18:41

Выходные в большинстве областей Украины пройдут без осадков, однако, ожидается порывистый ветер и небольшой мороз

О прогнозе погоды синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

По словам синоптика, активные атмосферные фронты в ближайшие выходные, 26-27 декабря постепенно оставят территорию Украины.

"Однако в субботу фронтальная влажная воздушная масса еще задержится. Ведь в южной части, на Востоке и местами в западных областях еще ожидаются осадки, местами налипание мокрого снега", - отметила Диденко.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье на смену влажным направлениям в Украину придет антициклон, который подсушит воздух, разгонит облака и даже можно будет любоваться солнцем.

Ветер на выходных ожидается порывистым, некомфортным, сначала западный, с переходом на южный и юго-восточный.

Температура воздуха выходными в течение дня будет колебаться в большинстве областей Украины около нуля, на юге традиционно теплее, + 3°C...+ 7°C.

В Киеве 26-27 декабря осадков не предвидится. А в воскресенье даже будет солнечно. Температура воздуха ночью 0°C...-2°C, днем 0°C...+2°C.

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