Оккупанты ранили двух украинских военных, - ООС

25 декабря, 2020, 08:24

24 декабря в результате обстрела в районе населенного пункта Шумы один украинский военный получил огнестрельное ранение, еще один военнослужащий получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко Красногоровки

Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Согласно сообщению, 24 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.

Так, недалеко Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко Красногоровки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обоим защитникам оказана медицинская помощь и оперативно доставлены в лечебные учреждения. По многочисленным обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали адекватный ответ.

В пресс-службе добавили, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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