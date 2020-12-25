Оккупанты четыре раза нарушили "перемирие" на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ

25 декабря, 2020, 18:59

25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - отметили в штабе.

Так, на Приазовье, неподалеку Водяного, оккупанты четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно.

Также, российские оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Военные ВСУ открывали огонь на обстрелы. Среди личного состава боевых потерь нет.

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