На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик
25 декабря, 2020, 17:55
На автодороге Киев-Харьков из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
"Вниманию участников дорожного движения! На автодороге М-03 Киев - Харьков произошло автопроисшествие", - отметили в полиции.
Так, на 55-м километре трассы М-03 Киев - Харьков, в направлении Харькова перевернулся грузовик.
На месте работают спасатели, медики и полиция.
Из-за ситуации движение на участке временно заблокировано. Объезд идет по встречной полосе. Водителей призвали не ехать по этому маршруту.
Фото: patrol.police.gov.ua
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