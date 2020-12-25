На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик

25 декабря, 2020, 17:55

На автодороге Киев-Харьков из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"Вниманию участников дорожного движения! На автодороге М-03 Киев - Харьков произошло автопроисшествие", - отметили в полиции.

Так, на 55-м километре трассы М-03 Киев - Харьков, в направлении Харькова перевернулся грузовик.

На месте работают спасатели, медики и полиция.

Из-за ситуации движение на участке временно заблокировано. Объезд идет по встречной полосе. Водителей призвали не ехать по этому маршруту.

Фото: patrol.police.gov.ua

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