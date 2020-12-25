На столичной Оболони утром прогремел взрыв: полиция устанавливает причины

25 декабря, 2020, 11:20

Возле ресторана на столичной Оболони в 4 часа утра произошел взрыв, пострадавших нет

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно сообщению, около 4 часов утра в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

По данным камер видеонаблюдения правоохранители установили, что за несколько минут до взрыва в ресторан подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел. Впоследствии произошел взрыв.

В полиции отметили, в результате взрыва пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения. Специалисты устанавливают происхождение предмета взорвался.

Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по статье умышленного уничтожения или повреждения имущества. Злоумышленнику, которого полиция пока разыскивает, грозит лишение свободы от трех до десяти лет.