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Espreso.tvОбществоНа Софийской площади полицейские выполнили "Щедрик" по случаю Рождества. ВИДЕО

На Софийской площади полицейские выполнили "Щедрик" по случаю Рождества. ВИДЕО


фото: hromadske
Полицейские Киева исполнили на Софийской площади "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Национальной полиции 25 декабря в Facebook.

Сотрудники Национальной полиции Киева выполнили возле главной елки страны на Софийской площади "Щедрик" знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича.

Так, композицию Леонтовича исполнил хор с оркестром по случаю Рождества, которое сегодня, 25 декабря, отмечают христиане по Григорианскому календарю.

"Щедрик" - всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, созданный в начале ХХ века.

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