Митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

25 декабря, 2020, 10:24

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украине, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества - Рождество нашего Спасителя! В этот день вместе с вами мы испытываем счастье, единение в любви и добра, которым является для нас Всемилостивый Господь. Желаем, чтобы Любящий Отец Небесный одарил вас всеми ласками и благословлял все добрые намерения ", - написал Епифаний в Facebook.

Он отметил, что событие Рождества Христова объединяет всех в мире и согласии друг с другом.