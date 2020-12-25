 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаМитрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украине, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества - Рождество нашего Спасителя! В этот день вместе с вами мы испытываем счастье, единение в любви и добра, которым является для нас Всемилостивый Господь. Желаем, чтобы Любящий Отец Небесный одарил вас всеми ласками и благословлял все добрые намерения ", - написал Епифаний в Facebook.

Он отметил, что событие Рождества Христова объединяет всех в мире и согласии друг с другом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2020 пятница

24 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать