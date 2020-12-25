Мир только на середине пути к преодолению пандемии COVID-19 - ВОЗ

25 декабря, 2020, 15:22

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что до завершения пандемии коронавируса еще далеко, ведь мир на середине пути

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью НВ .

Он отметил, что мир находится лишь на середине пути.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока только на середине пути", - сказал Клюге.

Он отметил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуема.

"Как только меры профилактики, локдауну и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - добавил Клюге.

Напомним, по состоянию на утро 25 декабря, 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине.

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