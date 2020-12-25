Мир только на середине пути к преодолению пандемии COVID-19 - ВОЗ
25 декабря, 2020, 15:22
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что до завершения пандемии коронавируса еще далеко, ведь мир на середине пути
Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью НВ .
Он отметил, что мир находится лишь на середине пути.
"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока только на середине пути", - сказал Клюге.
Он отметил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуема.
"Как только меры профилактики, локдауну и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - добавил Клюге.
- Напомним, по состоянию на утро 25 декабря, 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине.
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