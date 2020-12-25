Марина Порошенко передала рождественские подарки детям с инвалидностью

25 декабря, 2020, 19:53

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко передала рождественские "Свято-боксы" воспитанникам столичных инклюзивного-ресурсных центров

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Марина Порошенко подчеркнула, что она продолжает заниматься темой инклюзивного образования, которая стала для нее приоритетной во время каденции пятого президента Украины.

Она отметила, что благодаря внедрению инклюзии количество детей с особыми потребностями, которые получили возможность полноценного учиться, выросла практически в десять раз - с двух с половиной тысяч до 24 тыс. учеников.

"Я продолжаю заниматься темой инклюзивного образования, и сегодня я посетила этот замечательный инклюзивного-ресурсный центр, который является одним из 700 инклюзивного-ресурсных центров, которые мы открыли за три года по всей Украине", - рассказала она.

По ее мнению, столица имеет существенно увеличить количество таких центров.

"На сегодняшний день в Киеве открыто 10 инклюзивных ресурсных центров. Если считать потребности Киева, их должно быть 44. Мы обязательно будем продолжать программу по открытию инклюзивных ресурсных центров, чтобы охватить качественными услугами всех детей, нуждающихся в коррекционно-развивающих услуг", - отмечает Порошенко.

Она отметила, что это совершенно новый подход к детям с особыми образовательными потребностями.

"Они не только получают сопровождение, здесь они могут получать индивидуальные занятия по направлениям, которые прописаны в их учебных планах. Условия пребывания детей во время этого обучения совсем другие. Сегодня мы видели счастливые лица детей, которые посещают этот инклюзивного-ресурсный центр", - отметила Марина Порошенко.

Депутат подчеркнула, что это европейский подход, который ориентируется на социализацию детей в обществе.

Она отметила, что рождественские "Свято-боксы" уже стали традиционными для Фонда Порошенко и ВОО "Солидарная молодежь".

Марина Порошенко также рассказала, что в этом году подарки индивидуальные - учитывался возраст детей, пол, предпочтения и другие факторы.

"Чтобы дети чувствовали, что они важны для нас, мы уделяем внимание каждому ребенку. Считаемся на его способности, таланты, возможности. Думаю, что если сегодня они придут домой и откроют подарки, для них это будет продолжение праздника, который сегодня началось здесь в инклюзивное-ресурсном центре", - убеждена Порошенко.

В этом году проект охватил Днепр, Ровно, Одесса, Харьков. В рамках этой благотворительной акции были подготовлены 1000 рождественских "Свято-боксов" для детей с инвалидностью в разных городах Украины.

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